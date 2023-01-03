Barçın: “Karayolları bu ülkenin ‘karanlık noktası’…”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi ne ilişkin söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, karayollarının bu ülkenin "karanlık noktası" olduğunu belirtti.

Bütçede ayrılan kaynakların yeterli olmadığını dile getiren Barçın, karayolları bütçesinin 50 bin TL azaltıldığını dile getirerek, dairenin elektrik alımının bütçede azaltılmasının binasının da başka yere devredilecek olmasını akla getirildiğini ve bunların cevaplanması gerektiğini kaydetti.

Karayollarının iş makinası kiralama giderinin de azaltılacak olmasının gerçekçi olmadığını dile getiren Barçın, halk için gerçekçi bir bütçe yapılması gerektiğini söyledi.

Posta Dairesi’ne çok önem verdiğini dile getiren Barçın, dairenin yüzde 85’i personel gideri olduğunu dile getirerek, Türkiye’deki posta dairesinin birçok özel şirketle rekabet edebilir durumda olduğunu söyledi ve ülkedeki dairenin de yatırım yapılarak özel şirketlere rekabet edebilir noktaya getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Barçın, "Posta Dairesi’nin şu anda Türkiyeli öğrencilerin koli yolladığı ve avukatların pul aldığı bir duruma getirildiğini" söyledi.