Barçın: “Hükümete güvensizliğin nedeni bu resmi evrakta”

Başbakanlığın üst düzey bir bürokrat çocuğunu ‘yasadışı’ yollarla istihdam ettiğini ifade eden CTP Milletvekili Devrim Barçın, bu durumu eleştirdi. Barçın: “Hükümete güvensizliğin nedenini bu resmi evrakta”

Deprem yardımı adında iş insanlarına ek vergiler getiren ve çalışanlardan maaş kesintisine giden hükümetin diğer yandan, böyle bir dönemde ‘yasadışı ve fuzuli’ istihdamlar yaptığını işaret eden Barçın, Başbakanlığın istihdam bildiri formunu “Hükümete güvensizliğin resmi evrakı olarak değerlendirdi.

Yeni bir istihdamın yani 1 sözleşmeli personelin kamuya yıllık maliyetinin 452 bin 406 TL olduğuna değinen Barçın, “Bu 10.000 TL emekli maaşı alıp kesinti yapacağınız 348 kişinin kesintisine denk” dedi.

Barçın, sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“HÜKÜMETE GÜVENSİZLİĞİN NEDENİNİ BU RESMİ EVRAKTA GÖREBİLİRSİNİZ

Kişilerle veya isimlerle hiçbir sorunum yoktur ve derdim de kim oldukları ile ilgili değildir.

Derdim UBP zihniyetinin böyle dönemde bile ne ile uğraştığını topluma göstermektir.

Hani iş insanlarına ek vergi konulup tüm çalışanlardan kesintiler yapılıyor ya diğer taraftan da fotoğrafta gördüğünüz üzere bir üst düzey bürokratın çocuğu hem de eğitim alanı dışında, Başbakanlıkta kamuya sözleşmeli personel olarak hem de böyle bir dönemde ihtiyaç olmamasına karşın, görev tanımı da yapılmadan yasaya aykırı bir şekilde istihdam ediliyor.

Yeni İstihdam 1 sözleşmeli personelin kamuya yıllık maliyeti 452.406 TL.

10.000 TL emekli maaşı alıp kesinti yapacağınız 348 kişinin kesintisine denk yani.

İşte bu yüzden insanlar size güvenmiyor, yoksa kesintiye kimsenin itirazı yoktur ama biliyorlar ki siz bunları ihtiyaçlar için kullanmayacaksınız.”