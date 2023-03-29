Barçın: “Hükümet kamuda çalışma hakkını 65 yaşa yükseltmek istiyor”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Emeklilik Yasası kapsamında kamu çalışanlarının mecburi emeklilik yaşının 60’tan 65’e çıkarılmasını öngören yasa tasarısını Meclis’e gönderdiğini kaydetti.

Barçın, şu andaki yasaya göre, 2008 öncesi kamuda işe girenlerin Emeklilik Yasası kapsamında 60 yaşından sonra kamuda çalışmasının mümkün olmadığını söyledi, yeni çalışmanın hayata geçmesi halinde isteğe bağlı 65 yaşına kadar çalışabileceklerini belirtti.

“Bu durum istihdam noktasında ciddi sıkıntılar yaratacak ve işsizlik artacak” değerlendirmesinde bulunan Barçın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Kamuda 2008 öncesi Emeklilik Yasası kapsamında çalışanların Mecburi Emekli yaşı 60'dır.

Yani bu statüdeki kamu emekçileri 60 yaşından sonra istese de çalışamaz.

"Hükümet" edenler, Bakanlar Kurulu'nda görüşülmek üzere bu yaşın 65 yaş olmasına yönelik yasa tasarısını Meclise gönderiyorlar.

Yani 2008 öncesi kamuda işe girip Emeklilik Yasası kapsamında 60 yaşından sonra kamuda çalışmak mümkün değilken şimdi isteğe bağlı 65 yaşına kadar kamu çalışanlarına çalışma hakkının verilmesinin, istihdam noktasında ciddi sıkıntılar yaratacağını ve işsizliği artıracağını düşünmekteyim.

Not 1: 55 yaşında emekli olma hakkında bir değişiklik, hak geriletme yoktur.

Not 2: 2008 sonrası kamuda asıl ve sürekli kadrolarda çalışanların mecburi emekli yaşı ise yoktur.

Bu konuda da daha sonra ayrıntılı bilgi vereceğim.