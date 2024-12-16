Barçın: “Hayat pahalılığı ödeneğini kesiyorlar”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin “hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmasını azaltan ve maaşların yılda 2 kez konsolide edilerek ödenmesini ortadan kaldıran yasa tasarılarının” UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından Meclise sevk edildiğini söyledi.

“Vatandaşımızın alım gücünün her geçen gün erdiği bir dönemde, hayat pahalılığı oranının yılda 2 kez konsolide edilmesinin de kaldırılması ile tüm halkımız alım gücünü daha da kaybedecektir” diyen Barçın sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

Halk Düşmanı bu "hükümete" karşı siyaset ayrımı gözetmeksizin tüm halk birlikte direnmeliyiz.

Şu iyi bilinsin ki Dışarda da İçerde de sonuna kadar Direneceğiz !!!

Not: Hayat Pahalılığı ödeneği ile ilgili tüm yasa değişiklik tasarıları meclise gönderilmiş olup, fotoğraf örnek olarak Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısından alınmıştır.