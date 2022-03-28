Barçın: “Dokunulmazlık kalkacak, yargılanacaklar”

Ayşe GÜLER

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “FİF’te yapılan alkoldeki artışın Anayasaya aykırı şekilde Kıb-Tek’in borcuna kullanılacağını” ifade ettiğini hatırlattı, bunu skandal ve rezalet olarak değerlendirdi.

“Bir Başbakan ki yasalara aykırı şekilde hareket edeceğini söylüyorsa, o ülkede ne demokrasi, ne yargı kalır, ne de siyasete güven kalır” şeklinde konuşan Barçın, dokunulmazlıkların kalkacağını, yasaya aykırı hareket edenlerin yargılanacağını söyledi.

Barçın, ülkede TL kullanılması nedeniyle 2021 yılında ödenen enflasyon vergisinin 3 milyar 196 milyon TL olduğunu belirterek, askeri savunma bedelleri de dahil Türkiye’den gelen hibenin ise 1 milyar 341 milyon TL olduğunu söyledi.

“Ülkede kaynak var. TL kullanılmasından dolayı TC ile müzakere etmediğimiz, para birliği anlaşması yapmadığımız müddetçe bu pahalılığı ödemek zorunda kalacağız” diyen Barçın, “Hastalığı doğru tespit etmek istiyorsak yüzümüzü kuzeye çevireceğiz ” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 54.44, kuzeyde 64.30”

Barçın, Şubat ayı itibariyle Türkiye’deki yıllık enflasyon oranının yüzde 54.44, kuzeyde ise yüzde 64.30 olduğunu belirtti.

Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki asgari ücrete ilişkin bilgi veren Barçın, emekçi kesimin açlık ve yoksullukla karşı karşıya gelindiğini dile getirdi.

Barcın, asgari ücretli kişilerin kölelik düzeninde çalıştığına vurgu yaptı, 2 ayda bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Taçoy: “Türkiye ile para kullanma anlaşması yapılmalı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile ‘para kullanma’ anlaşması yapılması gerektiğini söyledi, “Bir tek cümleyle ülkede geçerli para birimi TL’dir denilmemeli. Enflasyon ve hayat pahalılığı kuralları olması lazım” şeklinde konuştu.

Taçoy, marketlerde fiyatların denk olduğunu da savundu.