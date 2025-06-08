Barçın: “Deprem vergileriyle okulları tamir edeceklerine, öğrencilerimizi konteyner sınıflara mahkum ettiler"

CTP Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki eğitim ve sağlık alanlarında yaşanan yüksek enflasyona dikkat çekti.

Yıllık enflasyonun %39.88 olarak açıklandığını hatırlatan Barçın, buna karşın eğitim ve sağlık ana harcama gruplarındaki yıllık enflasyon oranlarının bu rakamın neredeyse iki katına ulaştığını vurguladı.

Barçın, bu durumun kamusal eğitim ve sağlık hizmetlerinin toplum için ne denli hayati olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Hükümetin bu alanlarda kamu yararına bir politika üretmediğini ifade eden Barçın, “Böyle bir dertleri olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz” dedi.

Deprem vergilerinin amacına uygun kullanılmadığını da savunan Barçın, “Topladıkları Deprem Vergileri ile okulları tamir edeceklerine parayı yiyip, öğrencilerimizi konteyner sınıflara mahkûm edenlerden az kaldı, bu halk hesabını soracaktır” ifadelerini kullandı.

Barçın'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı grafik: