Barçın: “Çok alanların ödüllendirildiği bir vergi sistemi kuruldu”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Basiretsiz ve İradesiz Hükümet İcraatları ” konulu güncel konuşma yaptı.

Barçın, vergi matrahlarının neden Resmi Gazete'de yayımlanmadığı yönündeki CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın sorusuna Maliye Bakanı Alişan Şan’ın verdiği "bilgisayar sistemi arızası" yanıtının “gerçeği yansıtmadığını” savundu.

Hükümetin gerçek nedeni topluma açıklamaktan kaçındığını ifade eden Barçın, vergi düzenlemesi konusundan etkilenen kamu hariç birçok sektör olduğunu, maaşların hesaplanamadığını, kişilerin maaş alamadığını söyledi. Barçın, “Neden bu kaosu yarattığınızı açıklamak zorundasınız” dedi.

Ülkede "zam furyası yaşandığını’ işaret eden Barçın, seyrüsefer ve muayene ödemelerinde yaşanan sıkıntıya değinerek, tahsil edilmesi gereken ama edilemeyen rakama yönelik ne yapılacağını sordu.

Vergi matrahlarında düzenlemenin en son CTP döneminde yapıldığını anımsatan Barçın, o dönemdeki uygulamaya devam edilmesi halinde yüzde 30 daha az vergi ödeneceğini söyledi.

Barçın, çok alandan çok az alandan daha az vergi alınmasının hedeflendiğini ancak çok alanların ödüllendirildiği bir sistem kurulduğuna işaret etti.

Spor federasyonlarına verilen devlet katkılarına değinen Barçın, basketbol, engelliler federasyonu, vücut geliştirme, hentbol, satranç gibi dallara ayrılan katkının azaltılırken, hükümet üyelerinin yurtdışı ziyaretlerine ve diğer giderlerine ayrılan kaynağın artırıldığını belirtti.

Maliye Bakanı Şan:

“TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun Maliye Bakanlığı’na gelmesi normal”

Maliye Bakanı Alişan Şan, vergi matrahlarıyla ilgili yaşanan sıkıntılardan ve gecikmeden dolayı özür dilediğini anımsattı.

Vergi matrahları konusunda spekülasyonlar yapıldığını dile getiren Şan, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun Maliye Bakanlığı’na gitmesinin normal olarak niteleyerek, Feyzioğlu’nun mesai arkadaşları olduğunu, başka boyutlara çekilmesinden üzüntü duyduğunu, ülkenin dünyaya açılan tek kapısının Türkiye olduğunu söyledi.

Çalışanları ilgilendiren vergi matrahları gibi önemli bir konuda yazılım noktasında tereddütte kaldıklarını yanlış yapmak istemediklerini belirten Şan, Feyzioğlu’nun arkadaşları olduğunu bunun ötesinde farklı bir şeye inanmak isteyenlerin kişilerin kendi kararı olacağını kaydetti.

Şan, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu söyledi.

Vergi matrahlarının miktarları konusunda yapılan eleştirileri de yanıtlayan Şan, yapılanların eldeki imkânlar doğrultusunda yapıldığını söyledi.

Maliye Bakanı Şan, toplumsal uzlaşıya ihtiyaç duyulduğunu, sıkıntılı bir süreç yaşansa da vergi matrahlarında sonuca ulaşıldığını kaydetti.

Bütçe görüşmelerinde de Başbakanlığın ağırlama kalemlerinin gündeme geldiğini söyleyen Şan, bu kalemin altında Caner Gönyeli Tatbikatı'nın harcaması olduğunu belirtti.

Spor federasyonlarında da daha iyisinin yapılabileceğini bütçe belirlenirken sporcu sayılarının göz önünde bulundurulduğunu dile getiren Şan, gelirleri artırmaya yönelik neler yapılabileceğinin hep birlikte görüşülebileceğini kaydetti.

Şan, muhalefetten gelen yapıcı eleştirileri değerlendirdiklerini, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi.

Başbakanın açıkladığı ile bugün açıklanan vergi dilimlerinin farklı olduğunu söyleyen Şan, sendikalarla uzlaşı sağlayarak vergi dilimlerinin belirlendiğini, sendikaların tepkisinin rakamlara değil yayınlanmasının gecikmesine olduğunu kaydetti.

Şan, yazılımdaki bir kayma şüphesi nedeniyle gecikme yaşandığını yineledi.