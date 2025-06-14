Barçın: “Çalışan emeklilerden yüksek vergi alınmasını önleyecek tasarı Meclis’e sevk edildi”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Sosyal Sigortalardan veya Maliye’den emekli maaşı alıp da özelde çalışmaya devam edenlerden yüksek oranda gelir vergisi kesilmesini önleyecek yasal düzenlemenin Meclis komitesinde oylanarak Meclis Genel Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.

Barçın, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, iki asgari ücret ve üzeri emekli maaşı alanlardan vergi kesilmesinin düzenlendiğini bildirdi.

Barçın’ın açıklaması şöyle:

“Sigortadan veya maliyeden emekli maaşı alıp özelde çalışmaya devam edenlerin bilgisine

2020 Yılında çıkarılan Yasa Gücünde Kararname ile yılın başındaki 1 (Bir) asgari ücret kadar (43.469 TL) emekli maaşı alıp geçinemediği için çalışmaya devam eden yüzlerce insanımız çalışırken aldıkları maaşlarından çok ama çok yüksek oranda gelir vergisi ödemekte ve insanlarımız hem mağdur edilmekte hem de kayıt dışılık ‘teşvik’ edilmekteydi.

CTP olarak defalarca bu konuyu meclis gündeminde dile getirmemiz ve bıkmadan usanmadan ısrarlı takibimiz ile ilgili yasa gücünde kararnameyi komitede görüştürmüş ve bu uygulamanın adaletli olması, istihdamın korunup kayıt dışılığın da artmaması adına 2 (İki) Asgari Ücret kadar (86.938 TL) veya üzeri emekli maaşı alanlar şeklinde yeniden düzenlenmiş ve komiteden genel kurula sevk edilmiştir.

Adil bir vergi düzeni yaratılması ve kayıt dışılığın önlenmesi için hayatın her alanında çalışmaya devam edeceğiz.”