Barçın: Asgari ücret vergiden muaf değil, 496 TL’sini devlet cebine koyacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Güncel konuşmalara geçilen genel kurul toplantısında ilk sözü CTP Milletvekili Devrim Barçın aldı.

Ekonominin çok zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Devrim Barçın, “AKP’nin içte uyguladığı yanlış para politikaları ve dışişlerinin uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle ülke insanımız darboğazdan geçmekle karşı karşıyadır. TL kaynaklı darboğaz, insanımızı göçe zorlamaktadır. Burada yapılması gerekenleri tek tek ortaya koyacağım. Umarım vekillerimiz çözüm önerilerimizi dikkate alır” dedi.

“Asgari ücret vergiden muaftır” cümlesinin, herkesçe doğru bilinen bir yanlış olduğunu belirten Barçın, “Yasalarımıza göre sadece yılbaşındaki asgari ücret vergiden muaftır” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde belirlenmesi beklenen yılın ikinci asgari ücretinin vergiden muaf tutulmayacağını vurgulayan Barçın, “Siz, asgari ücretin yüzde 8.14’ünü devlet olarak cebinize koyuyorsunuz” Barçın, “Şuanda 5 aylık hayat pahalılığı oranı yüzde 43. Yıllık enflasyon yüzde 89.12. Gıda enflasyonu, yüzde 118.75. 6 aylık hayat pahalılığının yüzde 55’e çıkması öngörülüyor” şeklinde konuştu.

Barçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer bugün asgari ücrete hayat pahalılığı oranında bir artış yapılırsa, brüt 10 bin 850 TL’ye yükselecek. Ama asgari ücretli, bu rakamın 496 TL’sini gelir vergisi olarak ödeyecek. Sigorta ve ihtiyat sandığı için 1410 TL ödeyecek. Yani net asgari ücret 8 bin 944 TL olacak. Peki Asgari Ücret Yasası ne diyor? Geçimini asgari düzeyde geçirmesi için verilen minimum ücrettir. Peki siz ne yapıyorsunuz? Vergi alıyor, sigorta ve ihtiyat sandığı düşürüyorsunuz. Siz, asgari ücretin yüzde 8.14’ünü devlet olarak cebinize koyuyorsunuz.”

“Çözüm önerimiz net: Asgari ücret ne zaman belirlenirse belirlensin vergiden muaf tutulmalı”

“Sadece asgari ücretli insanlardan vergi alarak bu ülkede kendi ayaklarımız üzerinde duramayız” diyen Barçın, “Çözüm önerimiz nettir, bu konuda yasa çalışmamızı yapıp sunacağız, asgari ücret ne zaman belirlenirse belirlensin vergiden muaf tutulmalı” dedi.