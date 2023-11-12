Baraka Kültür Merkezi’nin “Sun İzle Tartış” etkinliğinde Michael Collins filmi izlenecek

Baraka’nın “Sun, izle, tartış” etkinliklerinde 18 Kasım’da İrlanda'nın bağımsızlık savaşındaki en tartışmalı figürlerden biri olan Michael Collins'in hikayesi gösterilecek.

Baraka’dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik 18 Kasım Cumartesi saat 20.00’de Lefkoşa Kızılbaş’taki Baraka Kültür Merkezi lokalinde yer alacak.