Baraka Kültür Merkezi'nden Beleşe Deniz, Plajlar Halkındır Hareketi'ne destek

Baraka Kültür Merkezi, Kervansaray ve Mare Monte plajlarının özele kiralanmasına karşı verilen mücadeleye destek belirtti.

Baraka Kültür Merkez’inden yapılan yazılı açıklamada, Kervansaray ve Mare Monte plajlarının kiralanmasına karşı mücadele eden bölge halkı ve "Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi"ni destekledikleri kaydedildi.

Açıklamada, “Otel sermayesinin plajlara çektiği set ile konulan engele; ne hükümet edenler yani merkezi yönetim; ne de görev ve sorumlulukları yasa ile belirlenen yerel yönetimler engel olabiliyor” denildi.

Girne ilçesinde pek çok plajın kirlilikten girilemez hale geldiği kaydedilen açıklamada, “Hal böyleyken tüm bu sorunların arasında temiz kalabilmeyi başaran Kervansaray ve Mare Monte plajları gibi sayılı kalan ve başta emekçiler olmak üzere halkın yoğun ilgi gösterdiği plajlar, hükümet eli ile ranta açılmış durumda” denildi.