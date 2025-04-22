Baraka Kültür Merkezi'nde “Sacco ile Vanzetti” filmi izlenip tartışıldı

Baraka Kültür Merkezi'nin, “izle-tartış” etkinlikleri kapsamında “Sacco ile Vanzetti” filmini izlendi.

Merkez’den verilen bilgiye göre, etkinlik, film öncesi gerçekleştirilen bilgilendirici sunumla başladı. Sunumda, 1920’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde haksız yere yargılanarak idam edilen İtalyan göçmen işçiler Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti’nin yaşamı ele alındı. Etkinlikte ayrıca, Nazım Hikmet’in Sacco ve Vanzetti için kaleme aldığı şiir de katılımcılarla paylaşıldı.

Filmin ardından gerçekleşen tartışma bölümünde ise adalet sistemlerindeki çarpıklıklar ve sermaye düzeninin emekçiler üzerindeki baskısı masaya yatırıldı.