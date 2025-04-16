Baraka Kültür Merkezi’nde cumartesi akşamı “Sacco ile Vanzetti” filmi gösterilecek

Baraka Kültür Merkezi’nin Nisan ayı “İzle-Tartış” etkinliğinde “Sacco ile Vanzetti” filmi gösterilecek. Derneğin Kızılbaş’taki lokalinde cumartesi akşamı yer alacak etkinlik saat 20.00’de başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İtalyan göçmeni Amerikalı anarşist işçiler Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti’nin yargılanmasına dayanan hukuk drama filmi “Sacco ile Vanzetti”nin yönetmeni Giuliano Montaldo 1971 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’ye aday gösterildi. Oyuncu Riccardo Cucciolla ise "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

Film ayrıca, En İyi Erkek Oyuncu (Cucciolla), En İyi Müzik (Morricone) ve En İyi Yeni Kadın Oyuncu (Fratello) dallarında Nastro d'Argento Ödülleri’ne layık görüldü.