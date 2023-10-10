Banyoda kıyafet ve havluları ateşe veren şahıs tutuklandı

Korkuteli’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan L.S. (K-30) dün gece 02.00 sıralarında kaldığı odanın banyosunda muhtelif kıyafet ve havluları, tasarrufundaki çakmakla kasten yakarak ateşe verdi.

Meydana gelen yangın işyeri çalışanları tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, banyo banyodaki muhtelif kıyafet ve havlular yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı bahse konu oda ve binanın duvarları islendi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Gümrüksüz mal satışı yapan market işletmecisi tutuklandı

Girne’de dün gece 21.00 sıralarında Semih Sancar Caddesi’nde bir markette polis tarafından yapılan kontrolde, 275 enerji içeceği, 11 elektronik sigara ve 2 puronun gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.

Bahse konu market işletmecisi T.Ş (E-36) tutuklandı.

İzinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz KKTC’de ikamet ettiği tespit edilen 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasında, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

İzinsiz alkollü içki satışı yapan spor kulübü işletmecisi hakkında yasal işlem…

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir spor kulübünde dün akşam 18.00 sıralarında polis tarafından yapılan kontrolde, alkollü içki satış ruhsatı olmaksızın toplam 103 şişe alkollü içkinin izinsiz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.

Bahse konu spor kulübünün işletmecisi M.Ö (E-63) aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

Tarlasında izinsiz ateş yakan şahsa yasal işlem…

Dipkarpaz’da dün akşam saat 19.00 sıralarında A.S.M (E-61)’nin, evinin arkasındaki tarlada bulunan kuru otları, izinsiz ve gerekli önleyici tedbirleri almadan çakmakla yakıp yangına sebep olduğu tespit edildi.

Yangın sonucu 20 metrekare alan içindeki kuru otların yandığı ve bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

Güzelyurt’ta yangın

Güzelyurt’ta dün gece 00.30 sıralarında Ardahan Caddesi’nde, Kürşat Ulutuğ'a ait evin ambarında, muhtemelen çalışır durumdaki gazlı şofbende oluşan gaz kaçağından dolayı yangın meydana geldi.

Polis açıklamasında, çıkan yangın sonucu, söz konusu gazlı şofben, ot biçme makinesi, 4 hasır sandalye, 4 adet 3 metre uzunluğunda kereste tahta ve muhtelif eski eşyanın yanarak zarar gördüğü kaydedildi.