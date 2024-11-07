“Banka müdürü, eşi ile milyonlarca lira çalıp, kumarda harcadı”

Lefkoşa’da bir bankada Şube Müdürü olarak çalışan B.K. ile eşi Ü.U. “bankadan milyonlarca lira çalıp, kumarda harcadıkları” gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede, soruşturmaya ilişkin detaylar paylaşan polis, 2024 yılı Eylül - Kasım ayları arasında Köşklüçiftlik’te bulunan bir bankanın şube sorumlusu olarak çalışan B.K. isimli zanlının bankanın hesabından,1 milyon 220 bin TL, 185 bin 800 GBP, 24 bin 290 Euro, 250 Dolar ve ATM’den 33 bin 350 TL nakit paraları alıp tasarrufuna geçirerek “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçunu işlemekle suçlandığını belirtti.

Polis, meselenin bilgilerine 6 Kasım tarihinde geldiğini ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, banka müdürü olan zanlının sözlü beyan ve yazılı ifadesinde konu parayı eşiyle birlikte kumarda harcadığı yönünde itirafta bulunduğunu aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlıların aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.