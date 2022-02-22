Bank of Cyprus kâra geçti, Takipteki Kredilerin oranını tek rakama indirdi

Kıbrıs Cumhuriyetinde en büyük kredi veren bankası Bank of Cyprus, 2020’deki coronavirüsü (Covid-19) salgınının yol açtığı kayıplarından sonra 2021’de kâra geçti.

Bankadan pazartesi günü yapılan açıklamada, 2022’nin sonuna kadar %5’lik bir canlı kredi oranına odaklandığını bildirdi.

Bank of Cyprus, 2023’ten itibaren de 2010 yılının tümünden bu yana ilk temettü dağıtımına başlanacağını duyurdu.

Bankanın açıklamasında, 2020’deki 175 milyon avroluk net kayıpla karşılaştırıldığında, 2021’de vergiden sonra 30 milyon avroluk kâr elde edildiği, birleşik değeri 1 milyar 900 milyon avro olan iki Takipteki Krediler işlemiyle (Helix 2 ve 3) Takipteki Krediler oranını %7,5’a düşürdüğü belirtildi.