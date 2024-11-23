Balkondan düşen 24 yaşındaki Uygar Altay ağır yaralandı
Gazimağusa’da yaşayan 24 yaşındaki Uygar Altay, ikametgahının balkon korkuluğundan aşağıya sarktığı sırada dengesini kaybederek 4 metre 65 santimetre yükseklikten beton zemine düştü.
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Gazimağusa’da yaşayan 24 yaşındaki Uygar Altay, ikametgahının balkon korkuluğundan aşağıya sarktığı sırada dengesini kaybederek 4 metre 65 santimetre yükseklikten beton zemine düştü.
Polib Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay 22 Kasım 2024 tarihinde, saat 22.30 sıralarında meydana geldi.
Ağır yaralanan Uygar Altay, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, beyin kanaması teşhisiyle Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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