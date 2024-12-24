Balıkesir'de patlayıcı fabrikasında yangın: 12 can kaybı, 3 yaralı
Türkiye’nin Balıkesir ilinde patlayıcı üretimi yapan fabrikada patlama meydana geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.
A+A-
Türkiye’nin Balıkesir ilinde patlayıcı üretimi yapan fabrikada patlama meydana geldi. TC Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.
12 can kaybı
Patlamada 12 ölü ve 3 yaralı olduğu bildirildi. Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin soruşturması sürüyor.
Bu haber toplam 187 defa okunmuştur