Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Balıkesir'de patlayıcı fabrikasında yangın: 12 can kaybı, 3 yaralı
Balıkesir'de patlayıcı fabrikasında yangın: 12 can kaybı, 3 yaralı

Balıkesir'de patlayıcı fabrikasında yangın: 12 can kaybı, 3 yaralı

Türkiye’nin Balıkesir ilinde patlayıcı üretimi yapan fabrikada patlama meydana geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

A+A-

Türkiye’nin Balıkesir ilinde patlayıcı üretimi yapan fabrikada patlama meydana geldi. TC Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

12 can kaybı

Patlamada 12 ölü ve 3 yaralı olduğu bildirildi. Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin soruşturması sürüyor.

Bu haber toplam 187 defa okunmuştur
Etiketler : , ,