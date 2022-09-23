Balık fiyatları uçtu, ette değişken ücretler…

YENİDÜZEN, bu hafta Alışveriş Sepetine balık ile marketlerin dışındaki et pazarlarını da dahil etti, kırmızı ette değişken fiyatlar ortaya çıktı.

Bu hafta Alışveriş Sepeti’ne giren yeni ürünler arasında olan balık fiyatları ise cep yaktı. Dört kişilik bir ailenin akşam yemeğine dahil edeceği 4 adet çipura tartıda 280 TL’yi gördü.

Et reyonlarında beyaz etin kilo birim fiyatı yine her markette 57 TL’den buzluklarda yer alırken, kırmızı ette çok değişken fiyatlar görüldü.

Marketten markete, kasaptan kasaba değişkenlik gösteren kırmızı et fiyatları, 155 TL’den başlayıp 255 TL’ye yükseldi.

Taşmar Market’te 155 TL olan az yağlı dananın kilosu Erülkü’de 189 TL olarak karşımıza çıktı.

YENİDÜZEN’e konuşan bazı kasaplar fiyatların kaliteye ve güvenilirliğe göre değişebileceğine vurgu yaptı.

Bu hafta Alışveriş Sepeti’ne giren yeni ürünler arasında balık fiyatları da yer aldı. Dört kişilik bir ailenin balık ziyafetinin 280 TL’den başladığı dikkat çekti.

Kimi markette günlük bazı temel tüketim maddelerinin fiyatı daha uygun görülürken, kimi marketlerde diş macunu, şampuan gibi aylık tüketim maddelerinde fahiş fiyatlar ise bir diğer dikkat çeken ayrıntı oldu.

Bazı marketlerin raflarında bir kiloluk Arun kek un fiyatlarının olmasına karşın ürünün raflarda olmadığı da dikkat çekti.

Maden suyu içeceklerinde marketten markete değişen fiyatlarda 10 TL’lik fak görüldü. Benzer fiyat farkları alkollü içeceklerde öne çıktı.

4 kişilik bir ailenin bir gecelik balık ziyareti:

4 çipura 280 TL!

Sağlık uzmanları, sağlıklı beslenmenin önemine değinirken balık tüketimine de vurgu yapsa da hayat pahalılığı karşısında alım gücü eriyen vatandaşın balığa erişimi giderek güçleşiyor.

Dört bir yanı deniz olan adada, balık fiyatları da cep yakıyor. Dört kişilik bir aile, bir geceki balık ziyafeti için 4 çipuraya 280,00 TL öderken, somon tercih eden aile, 4 dilim somon için 336,00 TL’yi gözden çıkarıyor.

Vatandaş, balık reyonlarında, kilosu 70 TL olan kara balıktan başlayan fiyatlar, kilosu 280 TL’ye çıkan somon, 320 TL olan taze kalamar gibi ücretlerle karşılaşıyor.

Bir kilo voppa 95 TL’ye, çipura 145 TL’ye, somon ise 289 TL’ye satılıyor.



BU HAFTAKİ ALIŞVERİŞ SEPETİ’NE YANSIYAN BALIK FİYATLARI:

Çipura (Deniz): 160,00

Çipura (Çiftlik): 145,00

Mezgit filet: 140,00

Levrek (Çiftlik): 169,00

Levrek (Deniz): 199,00

Voppa: 95,00

Mercan: 105,00

Palamut:100,00

İstavrit: 100,00

Barbun: 150,00

Gümüş:110,00

Kalamar: 320 TL

Kara balık: 70,00

Jumbo Karides: 299,00

Milegop: 145

Yengeç: 110

Somon: 289,00 (320,00 TL’den 289,00 TL’ye düştü)

Et fiyatlarında kasaptan kasaba değişen rakamlar:

Kırmızı ette 25 TL’den başlayan fiyat farkları!

Piyasadaki kasap ve marketlerdeki fiyatların kaliteye ve güvenilirliğe göre değişebileceğine vurgu yapan kasaplar ise “Canlı hayvanın kilosu her yerde belli, bunun altına maliyetini bile karşılamadan yapılan satışlar şüphe uyandırıyor” yorumunu yaptı.

Satın alınan kuzu etinin kuzu mu oğlak mı anlaşılmasının sadece lezzetiyle belli olacağını ifade eden Yaman Kasap işletmecisi Hakan Husoğlu, “Vatandaş görerek kuzu mu koyun mu aldığını anlayamaz, bu meslekte ve et tüketiminde güvenilirlik önemlidir. Kuzu eti yediğini sanan insanlar aslına koyun eti yiyebiliyor” dedi.

Husoğlu, market kasapları veya sadece kasap dükkanları arasında değişken fiyatlar olduğu gibi, elektrik, çalışan sayısı gibi çeşitli giderlerin de tüm bu fiyatları etkileyebileceğine değindi.