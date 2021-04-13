Bakanlık Müdürü COVID-19, Bakan evde izole, sonuç bekliyor

Tarım Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Türkiye’deki temaslarını tamamlayıp ülkeye döndükten kısa bir süre sonra COVID-19 olduğunu öğrendi. Bakan Nazım Çavuşoğlu ise bu sabah yine PCR testi yaptırdığını, sonucunu evde izole beklediğini belirtti.

Çavuşoğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada; “Türkiye’den Perşembe günü dönünce PCR oldum, bir şeyim yoktu. Bünyamin beyin pozitif çıkmasının üzerine bugün yine test yaptırdım. PCR sonucunu evde izole olarak bekliyorum. Türkiye’den dönünce dört gün Bünyamin beyle görüşmedim” dedi.

Rutin PCR testlerini yaptıran ve bunun sonucunda COVID-19 olduğunu öğrendiğini ifade eden Merhametsiz ise “Pozitif çıktım ama semptom göstermedim, rutin testlerimi yaptırırken ortay açıktı.” açıklamasında bulundu.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Merhametsiz, şu an hastanede olduğunu, buradaki muayenesinin ardından karantina oteline yerleşeceği bilgisini de paylaştı.

Merhametsiz, kısa süre önce Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Türkiye’de temaslarda bulunmuştu.

Çok fazla temaslısı olmadığını, sürekli maskeli halde dolaştığını kaydeden Merhametsiz, Cuma günü işe gitmediğini de belirtti.