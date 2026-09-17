Gümrük Çalışanları Sendikası’ndan kan bağışı kampanyası

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Lefkoşa’da kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

Güç-Sen'den verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Kan Bankası işbirliğinde “Kanında umut var, paylaş!” temasıyla gerçekleştirilen kan bağış kampanyası, 24 Eylül’de ise Gazimağusa Limanı’nda devam edecek.

Bir bağışın birden fazla hayata umut olabileceği belirtilen açıklamada, vatandaşlar kan bağışı yapmaya davet edildi.