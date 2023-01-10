“Tarım Bakanlığı kuraklığı bahane göstererek çiğ süte zam yapmak istiyor"

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın “hiçbir makul ve mantıklı gerekçe olmaksızın, yaklaşmakta olan kuraklığı bahane göstererek halkın en temel ihtiyacı olan çiğ süte zam yapmak istediğini” ileri sürdü.

Birlik, bunun “halkın alım gücünü düşüreceği ve hayvancılık sektörünün sıkıntılara girmesine neden olacağı” uyarısında bulunarak, Bakanlığa “halka zarar verecek bu vahim hatayı yapmaması” çağrısında bulundu.

SÜİB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkelerin, özellikle pandemi sonrası dönemde oluşan ekonomik olumsuzluklara karşı kendi halkının refahını korumaya yönelik sayısız önlemler alarak, halkın beslenme ve enerji giderlerini azaltmak için var güçleriyle uğraşmakta oldukları belirtilerek, “Hiçbir ülke halkın en temel ihtiyacı olan süt ve süt ürünlerinin fiyatını arttırma yoluna gitmemiştir! Bilakis tüm gücüyle temel gıdaları ucuzlatma yoluna gitmiştir” denildi.

“Son bir yılda çiğ süte yedi kez zam yapmıştır…”

SÜİB Yönetim Kurulu, ülkede ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının, “hayvancının artan maliyetlerini farklı argümanlar kullanarak düşürmek yerine çözümü çiğ süte zam üstüne zam yapmakta gördüğünü ve son 1 yılda çiğ süte 7 kez zam yaptığını” savunarak, “Bu durum zaten alım gücü gerileyen halka darbe üstüne darbe vurmuştur. Halkımız fakirleştirilmiş, geçim zorluğu ile karşı karşıya bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

SUİB, “Gelinen aşamada, yine Bakanlık hiçbir makul ve mantıklı gerekçe olmaksızın yani; ne döviz, ne akaryakıt, ne de yem fiyatları artmışken, yaklaşmakta olan kuraklığı bahane göstererek yine halkın en temel ihtiyacı olan çiğ süte zam yapmak istemektedir” diyerek, şu uyarıda bulundu:

“İçerde halkımızın alım gücü düşmektedir. Dışarıda ise ihracat, uzun yıllardır zorla kazandığımız dış pazarları kaybetme noktasına getirilmektedir. Bu da pazarlanamayan bir sütün elde kalmasına, heba olmasına ve hayvancılık sektörünün sıkıntılara girmesine neden olacaktır. Bizler SÜİB olarak, Bakanlığın halkımıza zarar verecek bu vahim hatayı yapmamasını arzu etmekteyiz.”