Bakanlığa ait plaka, özel işler için kullanılan ‘çakarlı’ araca takıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Sağlık Bakanlığı'na tahsisli resmi bir plakanın, yasa dışı şekilde başka bir RHA plakalı araca takıldığını söyledi, belgelerle kanıtladı.

Meclis kürsüsünden konuşan Barçın, “Bu açıkça suçtur, derhal müdahale edilmeli” dedi.

Barçın’ın Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya göre, Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilen Volkswagen Golf marka, RM 802 plakalı araçtan plaka sökülerek, yine bakanlığa ait Kia marka RH 4502 plakalı bir cipe takıldı.

Ancak RM 802 plakasının yalnızca Golf araç için sigorta ve resmi kaydının bulunduğuna işaret eden Barçın, başka bir araca takılmasının suç teşkil ettiğini vurguladı.

Söz konusu plaka değişikliğinin, cipin bakanın özel işleri için kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından yapıldığını söyleyen Barçın, “RHA’ya sivil plaka almak başka bir şeydir; motorlu araçlarda, kayıtlı olduğu araç dışında bir başka araca plaka takmak suçtur” ifadelerini kullandı.

Barçın, konuyla ilgili hukuki işlem çağrısı yaparken, “Arkadaşlar o kadar hoyrat ki, çakar da takmışlar” dedi.

Bakanın, özel işleri için kullandığı araca yasa dışı şekilde çakar takıldığını söyleyen Barçın, çakar kullanımının yasalara aykırı olduğunu ve bu konuda daha önce polise birçok kez soru sorduklarını, ‘yasaya aykırıdır’ yanıtı aldıklarını dile getirdi.

“Bakanların bile çakarı yokken, Sağlık Bakanı özel işlerinde kullandığı araca çakar takıyor, plakası da sahte” diyen Barçın, bu duruma kayıtsız kalınmaması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek “araştıracak”

Barçın’ın ardından kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “Bir iddiada bulundunuz, araştırma yapacağız” yanıtını verdi.