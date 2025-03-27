Bakanlar Kurulu'ndan 154 kişiye vatandaşlık
Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 154 kişinin vatandaşlığını onayladı.
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Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 154 kişinin vatandaşlığını onayladı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:
- SALİH CAN KORKMAZ
- ENES KUZHAN
- ALİ CANSAPMAZ
- VAHİDE NUR
- DERYA BAHÇECİ
- FUAT KURT
- MEHMET TUT
- SABINA AZIZOVA
- ADEM KARATOPRAK
- AHMET ERDEM
- BARIŞ KOCAKAYA
- KADRİYE GÜL YURDAĞÜL
- MERVE USLU
- YAĞMUR ÖZGEHAN KOŞAN
- EMİNE ÖZGÜVEN
- FADİME ŞİTİL
- İREM ORAK
- ALINA AZIZOVA
- MELEK FAKIOĞLU
- FIRAT KURT
- BEDİR KUYUMCU
- FATMA KARABAĞ
- MAHMUT BULDU
- HALİME KARABAĞ
- MEVANUR SÖNMEZ
- MEHMET DEMİR
- MEHMET BEDREN HATUN
- ENES TEKE
- AYŞEGÜL ÖZER
- AHMET RAMAZAN İŞÇİOĞLU
- ŞÖHRET DALGAN
- HAVVA SARIÇAM
- HÜSEYİN BAHÇECİ
- RÜMEYSA KURT
- FATMA SAYAR
- MEHTAP YİĞİT
- ABDULKERİM ALTUNAY
- RESUL KORKMAZ
- MERT DURSUN ALİŞAN
- MELİKENUR ÇİL
- YÜKSEL GÜRKAN DAKAK
- EDA YILDIZ
- SELAHATTİN ÜSTÜNKAYA
- ŞELALE AYDIN
- AYDIN ÇELİKBAŞ
- MARAL SHOHRATOVA
- AHMET BEKİROĞLU
- YAĞMUR KARAHAN
- UĞUR KUZHAN
- EYYÜP KORKMAZ
- UĞUR UYSAL YORULMAZ
- ELİF YUĞNAK
- İLHAN AÇIKEL
- ESRA EKSEN
- MARTINA MIKLAUTSCH
- VELİT REYHANOĞULLARI
- SENANUR YILMAZ
- ŞEVİN AYDIN
- EMRULLAH CUMA ŞANVERDİ
- MEHMET YETKİN
- TAYFUN KÜRTÜR
- MUSTAFA ERDOĞAN
- BÜŞRA YAŞAR
- HÜSEYİN CAN GÖKSU
- GAMZE YAYAR
- ELİF BOĞAZ
- HALİL İBRAHİM BOĞAZ
- HASAN BİLİR
- HACI ALİ GÜMÜŞ
- MELİSA KİRİŞ
- NAZİF SAÇLI
- ZÜLKÜF ÇAKIL
- ARDA BOZKURT
- HAMİT SERTEL
- ARİF SARI
- MERT GÜVEN
- DERYA BOLAT ÇUPUR
- DEMET BÜYÜKKANTARCI
- ZEYNEP ÇELİK ARSLAN
- MEHMET BERRAN ÇİN
- ESER DULKAN
- MURAT YALDIZ
- HANİFİ MURAT COŞKUN
- FATMA ATLAR
- ABDULLAH ÇAPAN
- CEYDA YILDIZ
- MECİT YILDIZ
- İZZETTİN İŞLEYEN
- JALE KILINÇ
- SADULLAH CAN TURANLI
- MUSTAFA CAN GEÇİT
- SULTAN ÖZKUL
- HASAN CELAL BEYAZIT
- HÜLYA KAHRAMAN
- SALİH BÜYÜKERTAŞ
- SEFA KELAHMETOĞLU
- ZEHRA DURU ELHAKAN
- POLAT EMENİR
- NAVEED LATİF
- ABDURAHMAN ŞANVERDİ
- HALUK YILDIZ
- OSMAN TÜRKER
- HÜSEYİN EKİCİ
- AHMET KURT
- ESRA HANÇER
- MEHMET ALİ TEK
- ADİLE KARAOĞLAN
- HAMİDE ŞİPAL
- SELİM OBUZ
- ABDULKADİR ŞENÇİÇEK
- RECEP İNCE
- MEHMET ALMAS
- YİĞİT İŞMAN
- HASAN HAZIRLAR
- NURULLAH BOZKURT
- SİMGE UZUN
- DAMLA DEMİRDÖV
- SÜLEYMAN BAŞ
- SAADET ATAR
- BEDİ ATAR
- KADRİYE YILDIRIM
- LEJLA BEBA POZHARANI
- FERRUH ÇELİK
- ZYYARAT BAYRAMOV
- ATEŞ TATAR
- BÜLENT MANTAŞ
- ERTAÇ EROL
- AHMET SANAL
- İLKER YILMAZ
- ZEYNEP DEMİR
- OSMAN ÖZDEMİR
- ALİ İLTUŞ
- İBRAHİM DİNLER
- ADİYE EROĞLU
- GÜVEN GÜL
- ALİ KIZILTAŞ
- JOHN ALEXANDER
- DİLARA BUSE ÖZKARADEMİR
- AHMET FIRAT ÇETİNKAYA
- DOĞA ÇINARALP
- YUSUF KARAALİ
- MAHMUD DEĞER
- EMRE TEPE
- DANİEL TROCIN
- SEMA NUR ÖZÇELİK
- AYGÜL ÖZBİÇER
- ECEM BOZKURT
- MURAT KAHRAMAN
- TUBA YILDIZ
- NARİN ATAK
- DİLAN ÖZCAN
- ZİLAN ÖZCAN
- NURCAN ERBAŞI BERBER
- CAN KIZALIR
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Etiketler : vatandaşlik