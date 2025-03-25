“Bakanlar Kurulu tüzüğü geri çekti”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Barolar Birliği tarafından hazırlanan başörtüsü raporunu objektif bir gözle incelediğini ve detaylı bir çalışma olduğunu belirtti.

Raporda hükümet de dahil olmak üzere her kesime mesajlar verildiğini ifade eden Arıklı, çalışmayı hazırlayanları tebrik etti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, raporun oluşturulacak uzlaşma komitesine yol göstereceğini kaydetti. Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun bu sürece zemin hazırlamak adına tüzüğü geri çektiğini açıkladı.

Söz konusu karar henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı.