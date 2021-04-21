Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.
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Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.
Başbakanlık’ta Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yer alan toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ersan Saner ve bakanlara, Cenevre toplantısı öncesi bilgilendirme yapacak. Toplantıda, Covid-19 önlemleri de görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Tatar’ı Başbakanlığa gelişinde Başbakan Saner karşıladı.
Toplantı sonrası basın açıklaması yapılması bekleniyor.
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Etiketler : bakanlar kurulu, ERSAN SANER, Ersan Tatar