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Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

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Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Başbakanlık’ta Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yer alan toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ersan Saner ve bakanlara, Cenevre toplantısı öncesi bilgilendirme yapacak. Toplantıda, Covid-19 önlemleri de görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı Başbakanlığa gelişinde Başbakan Saner karşıladı.

Toplantı sonrası basın açıklaması yapılması bekleniyor.

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