Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Başbakanlık’ta Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yer alan toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ersan Saner ve bakanlara, Cenevre toplantısı öncesi bilgilendirme yapacak. Toplantıda, Covid-19 önlemleri de görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı Başbakanlığa gelişinde Başbakan Saner karşıladı.

Toplantı sonrası basın açıklaması yapılması bekleniyor.