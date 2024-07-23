"Bakanlar Kurulu kararında yer alan ‘yatırımcı’ ifadesi endişe verici"

DAÜ-SEN, DAÜ Beach Club ve çevresindeki arazi, üniversite ile hükümet arasında imzalanana protokol ve sahte diplomaya varan yükseköğretimdeki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

DAÜ Beach Club konusu...

DAÜ Beach Club konusunda konuşan DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, 2012 yılında eski rektörlük binasının bulunduğu arazinin Kıbrıslı Rum mal sahibinin TMK'ya takas için başvuruda bulunduğunu anımsattı.

Hoşkara, "Takas için talep edilen, Turabi Tekkesi diye bilinen bir vakfa ait bir yer. Vakıflar, bu takasın gerçekleşmesi için maldan vazgeçti ama karşılığında talepte bulundu. Eşdeğer etki sağlanması için, DAÜ Beach Club'ın bulunduğu kısmı istedi. 16 dönümlük bir devlet arazisinin Vakıfların mulkiuetine geçirilmesi söz konusudur. Bakanlar Kurulu kararı ile bu adım atıldı. Takasın gerçekleşmesi durumunda, bu arazi Vakıflara vakfedilecek" dedi.

Hoşkara, kararda Bakanlar Kurulunun bazı şartlar koyduğunu belirtti, "örneğin DAÜ'nün kullanımındaki parseller, yine DAÜ'nün kullanımında kaldı" dedi.

Geriye kalan arazi ile ilgili bir peşkeş iddiası bulunduğunu belirten Hoşkara, Bakanlar Kurulu kararında "bir işletmeci, yatırımcı" ifadesinin yer almasının, kendilerini kaygılandırdığını belirtti.

İddialara uygun bir girişim içine girilirse, bunun ciddi bir tehdit olduğunu belirten Hoşkara, "Böyle bir yola girilirse, en büyük tepkiyi ortaya koyacaktır. Bizim sendika olarak yapıcı bir tavrımız var. Sorunları ve çözüm yollarını her zaman gösterdik. Olumlu gelişmeler var TMK açısından ama endişe veren gelişmeler de var. Bizim talebimiz, Vakıflar ögrutunun DAÜ ile işbirliği içinde, bu bölgede bulunan arazilerin bir bütünlük içinde değerlendirilmesi, imar planına uygun şekilde, kamu yararına toplumun hizmetine açık olarak kullanılması yönündedir. Bir protkol ile kamuoyunda oluşan endişelerin giderilmesi için adım atılmalı" şeklinde konuştu.

Hoşkara, bir kez daha ilgili tarafları, kamuoyuna şeffaf bir açıklama yapmaya davet etti.

Yükseköğrenimdeki sorunlar...

Yükseköğrenimin bir bataklığa dönüştüğünü söyleyen Ercan Hoşkara, akademisyenlerin koşullara tepki gösterdiğinde işlerinden olduklarını belirtti.

"Bizi sahte diplomaya kadar getiren sürecin bir parcasi olan yatay geçiş konsuunda bir çalışma yapılması gerekiyor" diyen Hoşkara, "Yatay geçiş için başarılı bir ortalamanız omasi gerekiyor. Ancak gelinen noktada yabancı öğrenci için böyle bir kural yok" dedi.

Hoşkara, bu konudaki tuzuklerin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.