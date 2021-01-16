Bakanlar Kurulu kararı bekleniyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun kararları beklenirken, Bakanlar Kurulu da olağanüstü toplantıya çağrıldı. Toplantının bugün saat 15.00’te yapılacağı açıklandı.

Üst Kurul’un 14 gün “tam kapanma” ya da “gece saat 22:00’den sabah 06:00’ya kadar kapanma” kararı aldığı, ancak Bakanlar Kurulu’nun ekonomik gerekçelerle kararların açıklanması yönünde uzlaşı sağlayamadığı iddia ediliyor.

Ekonomik örgütlerin “ya kapatınız ve kredileri öteleyerek, çalışanları ödeyiniz” ya da “pandemi hastanesini devreye alarak ve etkin denetim yaparak, topluma sokağa çıkması yönünde güvence veriniz” önerilerini masaya getirdiği öğrenildi.

Bir diğer önerinin hafta içi akşam saat 18:00’den sabah 05:00’e kapanma, hafta sonu ise tam kapanma olduğu iddia edildi.

Öte yandan bazı ekonomik örgütler ise bu sabah “sivil itaatsizlik” gündemi ile bir araya geldi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, en son vakalar ışığında yeniden toplandı ve değerlendirmelerini sürdürüyor.