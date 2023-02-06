Bakanlar Kurulu acil toplandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı.

Sabah saatlerinde YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bankalar Kurulu’nun acil olarak toplanacağını ifade etmişti. Adıyaman’daki öğrencilerden haber alınamadığını belirten Arıklı, oradaki durum ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili Bakanlar Kurulu’nda kriz masası oluşturulacağını belirtmişti.

Arıklı, “Gerekli bilgileri alacağız, izleyeceğimiz yol haritasına da bakacağız. Kriz masası oluşturulacak, Adıyaman’daki çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Milletvekilimiz Talip Atalay Adana’dan Adıyaman’a geçiyor.” dedi.