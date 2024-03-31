Baharın gelişini Rüstem’de en sevilen romantik aryalar ve düetlerle kutladılar

Murat OBENLER

Rüstem Kitabevi bu kez sevilen tutku dolu, romantik klasik ve opera eserlerinden oluşan Hot Classics adlı geceye ev sahipliği yaptı. Baharın gelişinin de neşeli müziklerle kutlanması amacıyla Hot Classics teması ile organize edilen gecede Maria Semochkina (soprano), Oksana Donica(mezzo), Irina Akkok (piano)ve Nadezhda Kameneva(piano) Kıbrıs’ta yoğun ilgi gören repertuarlarını bu kez Lefkoşalı sanatseverlere sundu. Lefkoşa’nın hem kuzeyi hem de güneyinden sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede dörtlü Libertango’dan Carmen’e, Cat Duet’den Bolero’ya uzanan tutku dolu romantik tema ağırlıklı sevilen eserleri arya ve düetler şeklinde icra etti. Büyük beğeni toplayan gecede dörtlü uzun alkışlar sonucunda bir de bis yaptılar.

Nisan’da benzeri bir gece yine müzikseverleri bekliyor

Nisan ayında benzer konsepti olan bir klasik-opera eserlerinden oluşan bir gece yine Rüstem Kitabevi’nde sanatseverlerle buluşacak.