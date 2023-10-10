“Bağışlanan 59 milyon Euro ile Canbulat Özgürlük Ortaokulu tamir edilebilirdi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, hükümetin Ercan’a bağışladığı 59 milyon Euro ile tadilata ihtiyaç duyulan okulların tamirinin yapılabileceğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

“Daha önce yine gündeme gelmiş fakat aksiyon almamakta ısrarcı olan “hükumet” yetkililerinin okulları bir kez daha kaderine terk ettiği görülmüştür. Hepimizin son dönemde tanık olduğu yıkılmış okul binaları ve paramparça olmuş tavanlar, “hükümet ettiğini iddia edenlerin” bu konudaki ihmalini açıkça göstermektedir. CTP Gençlik Örgütü olarak, gençlerimizin güvenliği ve eğitimi ile ilgili gelinen bu noktada hayal kırıklığı, hükümetin bu sessizliği karşısında da oldukça öfke duyduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Son zamanlarda bir dizi okul binasının yıkılmasına tanık olduğumuz aşikardır. Bu, ülkemiz gençlerinin nitelikli bir eğitime erişimlerini engellemekle kalmayıp aynı zamanda ülkemizin uzun vadeli planlama ve altyapı yönetimi konusundaki ciddi sıkıntıları olduğu gerçeğini de bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Yıkılmış okul binalarının yanı sıra, çeşitli eğitim kurumlarının tavanlarının tehlikeli bir şekilde çöktüğüne dair her gün farklı haberler okuyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği hiçe sayılmış, koca bir neslin eğitime erişimine gölge düşürülmüştür. Bu tür koşullarda öğrencileri ve öğretmenleri okula göndermek beraberinde çok ciddi sonuçlar doğuracağından hükümetin bu konudaki sessizliği ve ısrarla bir icraat ortaya koymaması artık tahammül edilebilecek noktayı aşmıştır.

Yalnızca eskiyen binalar, yıkılan tavanlar değil öğrencilerin soğuk kış aylarında oturabilecekleri, sosyalleşebilecekleri alanların bulunmaması okul binalarının ciddi eksikliklerle dolu olduğunu bizlere net bir şekilde göstermektedir. Bu yüzden, öğrencilerimizin güvenliği ve refahı, “hükumetin” göz ardı edemeyeceği bir öncelik olmalıdır.

Hükümet ettiklerini iddia edenlerin bu konudaki ihmal ve vurdumduymazlığı kabul edilemez olup, diğer her alanda olduğu gibi eğitim alanında da başarısızlıklarının apaçık bir örneğidir. CTP Gençlik Örgütü olarak hükümete açık çağrımızdır! En kısa sürede yıkılma durumuna gelmiş veya tadilata ihtiyaç duyan okullar için ek kaynak yaratılmalıdır. Hükumet ettiğini iddia edenler bu iş için Ercan’da bağışladıkları 59 milyon Euro’dan başlayabilirler!

Ayrıca KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın hazırlamış olduğu raporlar doğrultusunda eğitim kurumlarının güvenlik açısından değerlendirilip gerekli adımların atılması sağlanmalıdır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması için uzun vadeli bir plan oluşturulması ve son olarak yaşanan bu olayın sorumlularının hesap vermesi için girişimde bulunması kaçınılmazdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”