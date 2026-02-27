Bağımsızlık Yolu’nun 4. Olağan Genel Kurulu pazar günü yapılacak

Bağımsızlık Yolu, 4. Olağan Genel Kurulu’nun pazar günü yapılacağını duyurdu.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre, “Ya Sosyalizm Ya Barbarlık!” sloganıyla saat 10.30’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası lokalinde düzenlenecek Genel Kurul’da, Genel Sekreter, Parti Meclisi ve Onur Kurulu seçimlerinin yanı sıra genel kurul karar önerisi de görüşülecek.