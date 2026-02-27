“Kişisel saldırılar bizleri yolumuzdan caydırmadı, caydırmayacak”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), doktora eğitimini KKTC’de tamamlamış sadece iki birlik yönetim kurulu üyesi olduğunu açıkladı.

Liyakate dayalı, etkin denetlenebilir, yeterli bir uzmanlık eğitimi için mücadele verdiklerini kaydeden Tabipler Birliği, “Kişisel saldırılar bizleri yolumuzdan caydırmadı, caydırmayacaktır” vurgusu yaptı.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yasa ile kurulmuş, kamusal nitelikli ve güçlü bir meslek örgütüdür. 1956’dan bu yana toplumda öncü olmuş, gerektiğinde bedel ödemiş ama geri adım atmamıştır” denildi.

Birliğin, “kanarya sevenler derneği” olmadığı kaydedilen açıklamada, “Mesleğimiz ve halk sağlığını ilgilendiren her konuda bilimsel ve açık görüş bildiririz, bu birliğin hem hakkı hem de tarihsel ve toplumsal sorumluluğudur” denilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Mesleğimizi, mesleğimizin geleceğini ilgilendiren bu kadar önemli konuda verdiğimiz mücadele halkın sağlığı, mesleğimizin geleceği içindir. Bizler herhangi bir kurum, kişi ve zümreye karşı bir mücadele vermiyoruz. Makamlar geçicidir, ancak bırakılan iz kalıcıdır.”

“İddia edildiği gibi yüzde 80’imiz değil, doktora eğitimini KKTC’de tamamlamış sadece iki birlik yönetim kurulu üyemiz vardır”

İddia edildiği gibi yüzde 80 değil, doktora eğitimini KKTC’de tamamlamış sadece iki birlik yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Yalanlarla birliğimizin ve bizlerin itibarını zedelemeye çalışmak, kişisel saldırılarla tartışmayı başka mecralara çekme çabaları, aslında konunun özüne dair söyleyecek bir şeyleri olmamasındandır. Tartışma liyakat, halk sağlığı ve mesleğimizin geleceğidir.”

“Bizlerin mücadelesi halkın sağlığı, mesleğimizin onuru içindir”

Birliğin mücadelesinin liyakate dayalı, etkin denetlenebilir, yeterli bir uzmanlık eğitimi için olduğu vurgulanan açıklamada, “Kişisel saldırılar bizleri yolumuzdan caydırmadı, caydırmayacaktır. Bizlerin mücadelesi halkın sağlığı, mesleğimizin onuru içindir. Peki açıkça soruyoruz sizin mücadeleniz ne veya kim içindir? Yapamıyorsun artık yeter” ifadelerine yer verildi.