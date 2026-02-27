Girne’de uyuşturucu madde tasarrufundan üç kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, M.G.(E-24) ve B.G’nin (E-21) evinde yapılan aramanın akabinde Alsancak’ta bir konuma bırakılmış şekilde toplam 47 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.T.E.(E-21) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.