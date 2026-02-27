Kıbrıs’ta güven artırıcı bir önlem olarak eğitimin rolü diplomatik toplantıda ele alındı

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Büyükelçisi Dr. Hans Peter-Jugel ile Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) Direktörü Loizos Loukaidis’in ev sahipliğinde, Lefkoşa’daki Dayanışma Evi’nde diplomatik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Lefkoşa’da görev yapan diplomatik misyon temsilcilerini bir araya getirerek AHDR’nin yürüttüğü çalışmalar, “Imagine” Barış Eğitimi Programı ve eğitimin Kıbrıs’ta güven inşasına sağladığı katkılar üzerine kapsamlı bir sunum ve diyalog imkanı sağladı.

“Güven Artırıcı Bir Önlem Olarak Eğitim: AHDR’nin ‘Imagine’ Programına İlişkin Değerlendirmeler” başlığıyla düzenlenen etkinlikte, eğitimin toplumlar arasında güven ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesindeki rolü ele alınırken, “Imagine” programına ilişkin güncel gelişmeler de paylaşıldı.

Etkinlik, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği Direktörü ile Almanya Büyükelçisi Dr. Hans Peter-Jugel’in açılış konuşmalarıyla başladı. Büyükelçi, eğitime dayalı güven artırıcı çalışmaların sürdürülebilmesi için diplomatik düzeyde istikrarlı desteğin önemini vurguladı.

Büyükelçi Dr. Hans Peter-Jugel konuşmasında, “Imagine”programının sembolik bir girişim olmadığını, aksine güven inşasının somut bir örneğini teşkil ettiğini belirtti. Programın temel gücünün, AHDR’nin toplumlar arasında yıllar içinde oluşturduğu ve siyasi açıdan zorlu dönemlerde de korumayı başardığı karşılıklı güvene dayandığını ifade etti. Büyükelçi konuşmasını “Ortak bir irade ve iş birliğiyle hareket ettiğimiz takdirde, bu program adada güven inşasına ve kalıcı barışın tesisine anlamlı katkılar sunmaya devam edecektir.” sözleriyle tamamladı.

Toplantıda ayrıca “Imagine”programının mevcut durumu, bugüne kadarki kazanımları ve ileriye dönük öncelikleri üzerinde duruldu. AHDR Eş Başkanı Dr. Kyriakos Pachoulides,

özellikle süreçlerin tıkandığı dönemlerde sivil toplumun değişimin önünü açmada kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti. “Imagine” programının siyasi zorluklara rağmen kesintisiz şekilde sürdürülmesinin, sivil toplumun eğitim aracılığıyla toplumlar arası köprüler kurma ve birlikte yaşam kültürünü güçlendirme sorumluluğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

AHDR Eş Başkanı Hale Silifkeli ise öğretmenlerin programa sahip çıkmasının ve aktif katılımının, projenin yıllar boyunca sürdürülebilmesinde belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap ve açık tartışma bölümünde, eğitimin diyaloğu güçlendirmedeki işlevi ve Barış Kültürünün teşvik edilmesine yönelik katkıları üzerine yapıcı bir görüş alışverişi yürütüldü.

Toplantıya Almanya, Hollanda, Fransa, İsviçre, Avusturya, Slovakya, İsveç, Norveç, Japonya ve Brezilya büyükelçiliklerinin yanı sıra Birleşik Krallık Yüksek Komiserliği ve Avrupa Komisyonu temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli diplomatik misyon ve kurumlardan büyükelçiler ve üst düzey temsilciler katıldı. Etkinlik Kıbrıs’ta barışın inşasında eğitimin güven artırıcı bir önlem olarak desteklenmesine yönelik gelecekteki iş birlikleri için de önemli bir zemin oluşturdu.

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), faaliyetlerine sağladıkları sürekli destek dolayısıyla Kıbrıs’taki Almanya Büyükelçiliği’ne ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na teşekkürlerini sunmaktadır.