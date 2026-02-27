Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-Sen), KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ve liyakatsiz atamalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “KIB-TEK siyasi tasarrufların değil, liyakat ve hukukun kurumu olmak zorundadır” ifadelerine yer verilirken, Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin Sayıştay denetim raporlarında çeşitli bulgulara konu olmuş bir ismin, yargı süreçleri tamamlanmadan KIB-TEK gibi stratejik öneme sahip bir kuruma atanmasının; kamu yönetiminde liyakat, hesap verebilirlik ve kurumsal güven ilkeleri bakımından ciddi ve kabul edilemez soru işaretleri yarattığına dikkat çekildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Toprak Ürünleri Kurumu’nda yönetim kurulu başkanlığı yaptığı döneme ilişkin Sayıştay denetim raporlarında çeşitli bulgulara konu olmuş bir ismin, yargı süreçleri tamamlanmadan KIB-TEK gibi stratejik öneme sahip bir kuruma atanması; kamu yönetiminde liyakat, hesap verebilirlik ve kurumsal güven ilkeleri bakımından ciddi ve kabul edilemez soru işaretleri yaratmaktadır. Bu tür tasarruflar, kamu vicdanını zedelediği gibi kurumların sürdürülebilir, öngörülebilir ve sağlıklı yönetimine açık biçimde zarar vermektedir.

Elektrik Kurumu çalışanları adına EL-SEN olarak açıkça ifade ediyoruz: Kurumun kalkınmasının, gerekli yatırımların zamanında hayata geçirilmesinin ve teknik kapasitenin güçlendirilmesinin önündeki temel engel; kurumsal ihtiyaçlar yerine siyasi saiklerle yapılan müdahaleler ve bu anlayışla görevlendirilen, kurumsal özerklikten uzak bürokratik yapılardır. KIB-TEK gibi hayati bir kurumun yönetimi, siyasi tercihlerle değil; liyakat, şeffaflık, kurumsal süreklilik ve kamu yararı ilkeleri temelinde şekillenmek zorundadır.

Sendikamız; yasa ve mevzuatın yok sayıldığı, kurumsal yapının zayıflatıldığı ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını riske atan hiçbir uygulamaya sessiz kalmayacaktır. Ülkenin ve KIB-TEK’in kalkınmasının önünde engel olan, görevini kötüye kullanan, kamu zararına yol açan, yolsuzluk ve rüşvet düzenine karışan kim olursa olsun, hukuki sınırlar içinde kalmak kaydıyla bunları kamuoyu nezdinde teşhir etmekten ve gerekli girişimleri başlatmaktan geri durmayacağımız bilinmelidir.

EL-SEN, hukuksuzluğun değil; hak, hukuk ve kamu yararının yanında durmaya devam edecektir. Hesap verebilir, şeffaf ve liyakate dayalı bir yönetim anlayışı tesis edilinceye kadar sendikal ve demokratik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Kurumsal kalkınmanın önünde engel teşkil eden siyasi nitelikli müdahalelerin ortadan kaldırılması ve KIB-TEK’in çağdaş, güçlü ve yatırım yapabilen bir yapıya kavuşturulması için meşru ve demokratik mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.”