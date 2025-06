Bağımsızlık Yolu: Okul kayıtlarında para alınması yasaklansın

Bağımsızlık Yolu, okul kayıt dönemlerinde velilerden para alınmasının yasaklanması çağrısında bulundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da okul kayıt döneminin başlamasıyla birlikte halkın sırtına yeni bir yük daha bindirilmek istendiği kaydedilerek, okul yönetimlerinin kayıt ücreti, kırtasiye ücreti veya "bağış" adı altında velilerden binlerce lira talep ettiği savunuldu. Açıklamada, bu keyfi ve adaletsiz uygulamaların çocukların eğitim hakkını fiilen gasp ettiği ifade edildi.

Anayasa'nın 59. maddesinin 5. fıkrasının her çocuğun on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahip olduğunu belirttiğine işaret edilen açıklamada, bunun sosyal bir hukuk devleti olmanın asgari gereği olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Eğitim sistemimiz, özel okulları palazlandırma ve kamusal eğitimi atıl bırakma politikalarıyla sermayeye hizmet eden bir araca dönüştürülmüştür" denildi.

Bağımsızlık Yolu'nun açıklaması şöyle:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da okul kayıt döneminin başlamasıyla birlikte halkın sırtına yeni bir yük daha bindirilmek isteniyor. Yıllardır defalarca kez okul önlerinde, bakanlık kapılarında, kavşaklarda sesimizi yükselttiğimiz, bildiriler dağıtarak teşhir ettiğimiz bu sorun her yıl katlanarak büyümeye devam ediyor. Okul yönetimleri, kayıt ücreti, kırtasiye ücreti veya "bağış" adı altında velilerden yine binlerce lira talep ediyor. Bu keyfi ve adaletsiz uygulamalar çocuklarının eğitim hakkını fiilen gasp etmeye devam ediyor.

kktc Anayasası'nın 59. maddesinin 5. fıkrası açıkça der ki: “Her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar zorunlu; on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir.” Bu madde, sosyal bir hukuk devleti olmanın asgari gereğidir. Ancak fiiliyatta karşımıza çıkan tablo tam tersidir: Ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir kamusal eğitim hakkımız her geçen yıl biraz daha tırpanlanmaktadır. Sosyal bir hukuk devleti olmanın temeli olan ücretsiz, nitelikli eğitim hakkı yıllardır olduğu gibi halen özel okullar lehine, halkın aleyhine yıpratılmaktadır. Eğitim sistemimiz, özel okulları palazlandırma ve kamusal eğitimi atıl bırakma politikalarıyla sermayeye hizmet eden bir araca dönüştürülmüştür.

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu olarak yıllardır dile getirdiğimiz gibi, biz okul yönetimlerinin yaşanan kaynak krizini yönetme çabasını, yani okullarda temel ihtiyaçları karşılamak için yapılan dayanışma arayışını anlıyoruz. Ancak asıl sorun, bu noktaya gelinmesine sebep olan kamusal kaynakların yetersizliği ve devletin anayasal yükümlülüğünü yerine getirmemesidir. Okul yönetimlerinin fiili olarak yaptığı bu uygulamanın öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir çaba olduğunun farkında olmakla birlikte, bir velinin kayıt sırasında sahip dahi olmayabileceği paradan ötürü zor duruma düşürülmesinin, çocuğunun eğitim hakkı ile tehdit edilmesinin bu çabaya kaktı sağlamadığı bilakis zarar verdiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Bir velinin cebinde kayıt günü o paranın olup olmaması, bir çocuğun eğitim hakkının olup olmaması anlamına getirilemez! Bu dayatma, halkın eğitim hakkını fiilen parası olan ve olmayan diye bölmek anlamına gelir. Böylesi ayrımcı bir dayatma asla kabul edilemez! Sorunu çözmekle yükümlü olan Eğitim Bakanlığı ise yıllardır olduğu gibi yine sorumluluktan kaçmakta, muhalefet partisiymiş gibi açıklamalar yapmakta ama tek bir yapısal adım atmamaktadır. Eğitim bakanlığı okullarda kayıt parası almanın usulsüz olduğunu kabul eden beyanatlar vermekle birlikte bu durumu değiştirmek adına ne bir düzenleme yapmakta ne de okul yönetimlerini kayıt parası isteme durumuna getiren koşulları düzeltmeye yönelik adımlar atmaktadır. Her yıl aynı ucuz gösteriyi izlemekten bıktık.

Bağımsızlık Yolu olarak taleplerimiz nettir:

Kayıt Parası, Bağış, Kırtasiye Ücreti Adı Altında Para Toplanması Derhal Yasaklansın!

Her ne ad altında olursa olsun, kayıt dönemlerinde velilerden para alınmasını yasaklayan yasal düzenleme hemen yapılmalıdır.

Okullarda Temel İhtiyaçlar Kamusal Bütçeden Karşılanmalıdır!

Tuvalet kağıdından temizlik malzemesine, kırtasiyeden bakım-onarıma kadar tüm temel ihtiyaçlar merkezi bütçeden karşılanmalı, okullar kendi başının çaresine bakmak zorunda bırakılmamalıdır.

Özel Okullara Aktarılan Tüm Teşvikler Derhal Durdurulsun!

Kamusal kaynaklar halkın çocuklarına gitmesi gerekirken özel okullara teşvik adı altında peşkeş çekiliyor. Bu teşvikler derhal iptal edilmeli, ortaya çıkacak kaynak kamusal eğitime aktarılmalıdır.

Özel Eğitim Kurumlarına Kurumlar Vergisi Muafiyeti Sonlandırılsın!

Bugün özel eğitim kurumları kurumlar vergisinden muaf tutulmakta, üstüne bir de devlet teşvikleriyle zenginleştirilmektedir. Bu adaletsizlik sona erdirilmeli, özel okullar da diğer ticari işletmeler gibi kurumlar vergisine tabi tutulmalıdır.

Özel Okullardan Alınacak Vergiler Kamusal Eğitime Aktarılsın!

Özel okullara uygulanacak kurumlar vergisinden sağlanacak gelir doğrudan kamusal eğitim için kullanılmalı; devlet okullarının altyapı, personel, hijyen, bakım-onarım ve eğitim materyali ihtiyaçları için ayrılmalıdır.

Kamusal Eğitim için Bütçe Arttırılsın!

Eğitim bütçesindeki pay, halk çocuklarına nitelikli, ücretsiz ve ulaşılabilir eğitim sağlanacak düzeye çıkarılmalıdır.

Bağımsızlık Yolu olarak, çocuklarımızın eğitim hakkını savunmaya, emekçi halkımızın parasız, nitelikli, laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkını büyütmeye ve bu talebi her alanda yükseltmeye devam edeceğiz!

Kamusal eğitim haktır, pazarlık konusu yapılamaz! "