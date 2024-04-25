Bağımsızlık Yolu, KTAMS ve Kamu-İş'in cezaevindeki grevine destek belirtti

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, cezaevinde yaşanan teknik personel sorunu ile ilgili KTAMS ve Kamu-İş'in devam ettirdiği grevi desteklediğini açıkladı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, greve dair bugün basına yansıyan haberlerle ilgili de bazı itirazlar belirtildi.

Konu ile ilgili haberlerde "Suçlu ithal edip, üstüne milyonlar akıtıyoruz!" ve "Öğrenci adı altında adaya gelip suça bulaşan üçüncü dünya ülkesi vatandaşı kişiler" gibi ifadeler gördüğünü belirten Rahvancıoğlu, “Bu ifadelerin basın kuruluşlarının yorumu mu yoksa ilgili sendikalara mı ait bilmiyorum! Çok da önemli değil, önemli olan bu ifadelerin yanlış olması!” dedi.

Rahvancıoğlu, “Biz suçlu ithal etmiyoruz, suçlu yaratıyoruz! İnsanları en elverişsiz koşullara mahkûm edip, çalışma hayatında olsun, sosyal hayatta olsun tam bir mahrumiyete maruz bıraktığınızda; mafyanın cirit atmasına, uyuşturucu, kara para ve kadın ticaretine göz yumduğunuzda, aç bıraktığınızda ve alternatif olarak suç örgütleri dışında bir seçenek bırakmadığınızda, suçu yaratırsınız!” ifadelerini kullandı. Suçun, sosyal ortamın ürettiği bir şey olduğuna vurgu yapan Rahvancıoğlu, kişilerin uyruklarına, geldikleri yere veya karakterlerine has bir özellik olmadığını söyledi.

Rahvancıoğlu, sorunun çözümünün “Sermayenin çıkarlarına karşı emeğin çıkarlarını öne almaktan, toplumun tümünü değil emeği kucaklamaktan” geçtiğini söyledi.