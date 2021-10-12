Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu: Türkiye’deyim, Meclis’e katılmayacağım

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, özel bir durum nedeniyle Türkiye’de olduğunu, bugünkü Meclis birleşimine katılmayacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Zaroğlu, hükümetle hiçbir pazarlığa oturmadığını söyledi, yasakların seçim tarihi kararının alındığı gün yerine 6 Aralık’ta başlamasına asla onay vermeyeceğini dile getirdi.

Hükümete tek başına destek verse de yeterli nisabın sağlanabileceğini söyleyen Zaroğlu, “Hiçbir pazarlık yapmadım. Dün beni aradılar, ben de CTP ve diğer muhalefet partileriyle konuşup, anlaşın dedim” dedi.

Zaroğlu, erken seçimin 6 Şubat’ta yapılması konusuna sıcak baktığını ifade etti. muhalefetle yapılan toplantıda uzlaşı çıkmamasının ardından 1 saat sonra hükümet yetkilileri tarafından arandığını söyleyen Zaroğlu özetle şöyle devam etti: “Benden destek istediler. Bu şekilde nisaba destek vermeyeceğimi söyledim. Onlar da Muhacaret Yasası’nın geçmesi, erken seçim tarihinin belirlenebileceğini söyledi. O nedenle destek vereceğimi söyledim. Meclis’e geldim. Seçim yasaklarını 6 Aralık’a alacaklarını gördüm, asla kabul edemem.

Yasakların bu tarihe kadar sürmesi, bir sürü sanayi arsası, kırsal kesim arsası dağıtmak demek.

Ben de böyle bir şeye tamam diyemem. Kamu kaynaklarını talan etmelerine müsaade etmem. Onlar da geri adım atmayacaklarını söylediler. Ara formül teklif ettiler. 25+1 mutabakat yapalım dedim. Sağlık, öğretmen istihdamının yapılması konusunda taahhüt vermelerini istedim. Buna da vermediler. O nedenle nisabımı sağlamadım.