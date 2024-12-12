Bağımsız Milletvekili Baybars:"Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda artık eyleme geçilmeli"

Cumhuriyet Meclisinde Turizm, Çevre, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülüyor…

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre’nin konuşmasını geri çekmesi üzerine Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Ayşegül Baybars söz aldı.

Baybars, Başbakan Yardımcılığının, turizmi de barındıran bir bakanlık olduğunu ve 2025 yılı bütçesiyle bir reform veya yatırım beklemediklerine işaret etti. Baybars, bütçe açığının büyüdüğünü ve bunun devam ettiğini ifade ederek, bütçenin önemli bir ayağının turzim olduğunu ancak gelir artırıcı bir adım da atılmadığını söyledi.

Ekonomik kalkınmanın yeni gelir artrıcı önlemlerle sağlanabileceğini ifade eden Baybars, imar planlarının önemine değindi, bakanlık bünyesinde yer alan şehir planlama ve buna bağlı imar dairelerinin tümünün yer aldığını kaydetti.

Ülkedeki yapılaşma, çevre bütün izin makamlarının Başbakan Yardımcılığında olduğunu belirten Baybars, Lefke İmar Planı ile ilgili gelişmelerin ne olduğunu sordu, yerel yönetimden de ses beklediğini söyledi.

Gazimağusa Yeniboğaziçi İskele İmar Planı ile ilgili gelişmeler ve verimli toprakların korunması gibi konularla ilgili sorular soran Baybars, artık eyleme geçilmesi ve şehir planlama, kültür, toprağının korunması adına emirnamenin yayınlanması gerektiğini kaydetti.

Baybars, Meseryaya yönelik yatırım girişimleriyle ülkesel imar planının da önem taşıdığını, depreme yönelik önlemlerin alınması, izinler verilirken planlamaların yapılması gerektiğini ifade etti.

Yeraltı kaynaklarının korunması için su depolamaya önem verilmesi ile ilgili bütçede bir kaynak göremediğini ifade eden Baybars, yerel su kaynaklarının korunmasının ve su ile ilgili dairelerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Baybars, turizm ve tarihi yerler ile müzelere gereken önemin verilmesini, korunmasını, gelecek nesillere korunarak aktarılmasını isteyerek, bütçede eski eserlerin korunması ile ilgili kaynak olup olmadığını sordu.

Kültüre gençliğe gereken önemin verilmediğini ifade eden Baybars, ülkenin geleceği gençliğe gereken desteğin verilmesini istedi. Çevreye de gereken önemin verilmesi gerektiğini belirten Bayrbars, yerel yönetimlerle işbirliği içinde kanalizasyon altyapısı için gerekli olan yatırımların yapılmasını da istedi.

Baybars, sıfır bütçe ile ülkenin toprağı, yerel kaynakları, kültürü eski eserlerinin bir yasa ile korunabileceğini vurguladı.

Turizm fuarlarına katılım ve dijital pazarlamanın iyi kullanıldığını ancak burada kullanılan görsellerin ülkede de gerçek olması için çevreye önem verilmesi gerektiğini ifade eden Baybars, ülkede kayıtlı kişilerin ne amaçla ülkeye geldiğinin raporlanması, veri tabanının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Örneğin verilere göre ülkeye bu yıl 50 bin civarında ABD vatandaşı geldiğini, ancak 2 bin 600 civarının ülkede konakladığını ifade eden Baybars, bu yüzden verilerin mutlaka güncellenmesi, turizm açısından gelme sebepleri için detaya inilmesi gerektiğini kaydetti.