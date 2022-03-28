Baf’taki tarihi harnup fabrikaları üniversiteye dönüştürülüyor
Baf’ta, “Apostolos Pavlos” caddesi üzerinde bulunan tarihi harnup fabrikalarının üniversiteye dönüştürüleceği basına yansıdı.
A+A-
Baf’ta, “Apostolos Pavlos” caddesi üzerinde bulunan tarihi harnup fabrikalarının üniversiteye dönüştürüleceği basına yansıdı.
Bina kompleksinin dönüşüm çalışmalarının, binaların Baf Belediyesi tarafından temizlenmesiyle başladığını yazan Fileleftheros gazetesi, binaların temizlenmesini, belediyenin başlattığı prosedür temelinde binaların son şekline dönüştürülmesinin izleyeceğini kaydetti.
Yeni yıldan itibaren (2023) tarihi harnup fabrikalarının olduğu yerde “Beyrut Amerikan Üniversitesi”nin misafir edileceğini yazan gazete, bahse konu üniversitenin, belediyenin çıktığı ihale sonucunda seçildiğini ekledi.
Bu haber toplam 89 defa okunmuştur
Etiketler : baf