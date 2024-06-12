Baf’taki büyük yangın 24 saatte kontrol altına alınabildi

Baf’ın dağlık bölgelerinde dün öğle saatlerinde çıkan ve hava şartları yüzünden süratle yayılan yangın 24 saat sonra kontrol altına alınabildi. Tamamen söndürme çalışmaları devam ediyor.

Güney radyosu 24 saatte kontrol altına alınan yangının ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 8 kilometrekarelik alanı etkilediğini duyurdu.

Kaçak çöp alanında başladığı saptanan yangın geniş bir alana yayılarak yer ekiplerinin ulaşamadığı sarp bir bölgede devam etti. Yangına bugün 2’si Yunanistan’dan 4’ü Ürdün’den gelen 7 hava aracı ile müdahale edildi.

İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Andreas Kettis kaçak çöp alanından kaynaklandığı saptanan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Hava araçlarının teyakkuzda beklemek şartıyla şimdilik serbest bırakıldığını kaydeden Kettis, yeniden alevlenme riskinin yüksek olduğuna dikkat çekerek yer ekiplerinin, yangını tamamen söndürme çalışmalarına devam ettiğini belirtti.