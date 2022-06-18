Baf’ta yıldızlar altında uluslararası sinema şöleni

Murat OBENLER

Kıbrıs’ta kısa filmin önemli buluşma adreslerinden Baf Uluslararası Film Festivali (Paphos International Film Festival (PIFF), 24-26 Haziran tarihleri arasında 7.kez Technopolis 20 adlı kültür merkezinde gerçekleşecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden 30 kurmaca ve belgesel kısa filmin finale kalarak gösterileceği açık hava festivali yine bağımsız sinema ve sinemacıları desteklemek,onları Kıbrıslı sinema topluluğu ile buluşturma vizyonuyla hareket ederek 3 gece boyunca yıldızların altında yaz esintisi ile sinemayı birarada sunacak.

Dünyanın birçok farklı coğrafyasından çok ilginç hikayeleri ve görüntüleri Baftaki sinemaseverler ile buluşturacak festivalin direktörleri Nicolas Iordanou ve Sylvia Nicolaides, herkesi 18 ülkeden filmlerin yer aldığı, gece 20:45’te halka açık ve ücretsiz olarak yapılacak 3 günlük sinema şölenine davet ettiler. Her gece seyircilerin oylarıyla Seyirci Ödülü’nün de belirleneceği festival sinema sanatının tutkusu ile keyifli zaman geçirmeyi vaad ediyor.