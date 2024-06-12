Baf’ta yeni bir yangın çıktı
Baf’ta Psathi dağ köyünde başlayan ve hızla yayılan büyük yangının kontrol altına alınmasının hemen ardından şimdi de “Yolu”-“Milyu” köyleri arsında yangın çıktığı bildirildi.
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Baf’ta Psathi dağ köyünde başlayan ve hızla yayılan büyük yangının kontrol altına alınmasının hemen ardından şimdi de “Yolu”-“Milyu” köyleri arsında yangın çıktığı bildirildi.
Adanın güneyindeki haber kaynakları yeni yangının Yolu-Milyu köyleri arasındaki sarp arazide çıktığını, itfaiye ekiplerinin yeniden sferber olduğunu haber verdi.
İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Nikos Ketis kontrol altına alındığını açıkladığı büyük yangında etkilenen Polemi, Kurdaka, Amargeti köylerinde yangının yeniden alevlendiğini açıkladı. Kettis, havadan 4 yangın söndürme aracının müdahale için yeniden havalandığı bilgisini verdi.
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