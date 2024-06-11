Baf’ta yangın kontrol altına alınamıyor…

Kıbrıs’ın Baf kazasında çıkan yangının kontrol altına alınamadığı ve 5 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, yangının söndürülmesi için Ürdün, İsrail, Yunanistan ve "rescEU" isimli Avrupa mekanizmasından yardım istendiği kaydedildi.

Yunanistan'ın yangın söndürme çalışmalarına katılmaları için iki Canadair uçağını Kıbrıs'a göndereceği de haber verildi.