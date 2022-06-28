Baf’ta seyirci ödülleri İtalya’ya gitti

Murat OBENLER

Kıbrıs'ta kısa filmin önemli buluşma adreslerinden Baf Uluslararası Film Festivali (Paphos International Film Festival (PIFF) bu yıl 24-26 Haziran tarihleri arasında 7.kez Technopolis 20 kültür merkezinde gerçekleşti. Dünyanın farklı ülkelerinden 30 kurmaca ve belgesel kısa filmin finale kalarak gösterileceği açık hava festivali yine bağımsız sinema ve sinemacıları desteklemek,onları Kıbrıslı sinema topluluğu ile buluşturma vizyonuyla hareket etti ve 3 gece boyunca yıldızların altında sinemayı ve sinemaseverleri biraraya getirdi.

Dünyanın birçok farklı coğrafyasından çok ilginç hikayeleri ve görüntüleri Baftaki sinemaseverler ile buluşturan festivalin direktörleri Nicolas Iordanou ve Sylvia Nicolaides, 18 ülkeden filmlerin yer aldığı 3 günlük şölenin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek ilk iki gece farklı türlerde kısa filmleri ve 3.gece de öğrenci filmlerini sinemaseverlerle buluşturmanın keyfini yaşadıklarını kaydettiler. Çok keyifli geçen gösterimlerin bir kez daha bağımsız sinemanın buluşma noktası olduğunu dile getiren direktörler herşeyin yolunda giderek 8.festivalde buluşmayı dilediler.

Seyircinin tercihi 'God Dress You', “Big” ve 'Custard' oldu

Her gece seyircilerin oylarıyla Seyirci Ödülü’nün de belirlendiği festivalde kazananlar şöyle:

İlk gece: 'God Dress You'-Yönetmen:Mattia Epifani (İtalya)

İkinci gece: 'BIG'-Yönetmen: Daniele Pini (İtalya)

3.gece(öğrenci filmleri): 'Custard'- Yön: Arsen Chobanyan (Rusya)