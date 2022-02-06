Baf’ta ‘görkemli yaz’ beklentisi

Turizmcilik alanında bu yıl kış sezonu yitirilmiş olsa da, göstergeler, 2022 yazında, 2019 yılını anımsatacak derecede yüksek bir düzey yakalanacağı mesajını veriyor. Baflı turizmciler, pandemi öncesi görkeminde bir yaz beklediklerini dile getiriyor.

Bunun en güçlü göstergesi Birleşik Krallık turistlerinin dinamik bir biçimde Kıbrıs’a yönelmesi oluşturuyor. Baf PASİKSE üyesi Marios Vasiliu Filelefteros gazetesine Birleşik Krallık’ta Kıbrıs’a yönelik rezervasyon ve seyahat paketlerine aşırı talep olduğunu söyledi. Tur operatörlerine göre de Kıbrıs Birleşik Krallık’ın tatil seçenekleri arasında ilk sırada bulunuyor.