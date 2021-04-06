Baf’ta denize düşen alkollü adam kurtarıldı

Baf’ta dün gece, alkolün etkisiyle kayalardan denize düşen bir adamı polis ve balıkçılar kurtardı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, olay Cypria Maris Hotel önünde oldu.

Dün gece 22.30’da denizde yardım isteyen bir kişi olduğu bilgisi alan Baf Polisi, hemen olay yerine koştu. Deniz polisi ve bölgedeki balıkçılar adamın bulunup kurtarılması için seferber oldu.

Kıbrıs’ta yaşayan 34 yaşındaki bir İngiliz olduğu belirtilen adam, kısa süre sonra bir balıkçı tarafından otelden bir buçuk kilometre açıkta bulunarak polis gemisiyle Baf Limanı’na götürüldü.

Baf Hastanesi’ne kaldırılan ve tedbir amaçlı müşahede altına alınan adamın alkollü olduğu belirtilirken sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

34 yaşındaki İngiliz polise, kayaların arasında yürürken dengesini kaybettiğini ve düştüğünü söyledi.