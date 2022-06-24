Baf'taki yangın kontrol altına alındı

Baf’a bağlı Fasula köyünde bu sabah ulaşımı zor olan bir bölgede çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Güneydeki haber kaynaklarına göre yangın neticesinde 10 hektarlık yabani bitki örtüsü, kuru ot ve ağaçlardan oluşan alan yanarken, itfaiye birimlerinin tedbir amaçlı olarak bölgede tutulmasına devam ediliyor.

Kıbrıs İtfaiye Birimi Yetkilisi Kettis yaptığı açıklamada, yangın bölgesinin erişilmesi zor bir yerde olmasının, söndürme çalışmalarını zor hale getirdiğini söyledi.