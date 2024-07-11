Baf’ta çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

Baf’ta Milyu köyü bölgesinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor.

Simo ve Drimo köylerinin tedbir amaçlı tahliyesi için Sivil Savunma ve Polis teşkilatlarına başvuruldu.

Bölgede kriz masası kurulduğu kaydedildi. Drimo köyü bölgesindeki sarp alanda devam eden yangına yer ekipleri ve arazözler ile müdahale ediliyor.